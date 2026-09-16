Не отпускают погибших детёнышей: Учёные обнаружили китов, скорбящих по сородичам

Киты и дельфины могут демонстрировать поведение, напоминающее человеческую скорбь после потери близких. Учёные неоднократно наблюдали, как морские млекопитающие долго остаются рядом с погибшими сородичами и даже продолжают носить тела умерших детёнышей, пишет Daily Mail.

Один из самых известных случаев произошёл с косаткой Талекуа, или J35. После гибели новорождённого детёныша она 17 дней носила его тело на голове и морде, не позволяя ему уйти под воду. Исследователи назвали это «туром скорби».

Похожее поведение зафиксировано и у других китообразных. Анализ десятков наблюдений показал, что представители по меньшей мере 20 видов китов и дельфинов проявляли повышенное внимание к погибшим сородичам. Особенно часто матери оставались рядом с умершими детёнышами.

При этом учёные осторожно относятся к слову «горе». Наблюдаемое поведение действительно соответствует некоторым признакам скорби, однако доказать, что животные переживают смерть ровно так же, как человек, невозможно. Возможны и другие объяснения — от сильной привязанности до попыток понять необычное состояние неподвижного сородича.

Свежий пример такого поведения зафиксировали летом в Западной Австралии. Самка дельфина по кличке Фрэггл 11 дней несла погибшего двухнедельного детёныша, а другие дельфины держались рядом. Исследователи Geographe Marine Research связывали происходящее именно с периодом переживания утраты.

Ранее Life.ru рассказывал о первой с 1990-х годов масштабной переписи черноморских дельфинов. Учёные начали мониторинг сразу трёх видов китообразных — афалин, белобочек и морских свиней. Исследование должно помочь понять состояние их популяций и то, как морские млекопитающие адаптируются к изменениям среды.