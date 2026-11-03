В индийском штате Мадхья-Прадеш шестилетний Меданш Райквар стал обладателем внедорожника Toyota Fortuner стоимостью около пяти миллионов рупий, или 4,3 миллиона рублей. Удачу мальчику принёс лотерейный билет, который почти год назад купила его бабушка. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Киран Райквар приобрела купон стоимостью всего 200 рупий (около 169 рублей) во время индуистского праздника Наваратри. При оформлении билета женщина указала имя внука, даже не подозревая, что именно он впоследствии окажется победителем розыгрыша.

Когда стали известны результаты лотереи, новость быстро разлетелась среди соседей семьи. Маленького счастливчика встречали под звуки барабанов, а родственники устроили религиозные обряды в знак благодарности богам. По словам близких мальчика, семья мечтала о собственном автомобиле последние два года. Теперь благодаря купону, обошедшемуся меньше чем в 200 рублей, эта мечта сбылась. Стоимость выигранного внедорожника превышает цену лотерейного билета примерно в 25 тысяч раз.