Австралийская певица Перукуа объяснила, за что полюбила жизнь в России

Австралийская певица Перукуа считает одной из сильных сторон российского общества тесные отношения между разными поколениями семьи. Своими наблюдениями артистка, живущая в РФ с 2014 года и замужем за россиянином, поделилась в интервью.

«В России мне нравятся семейные ценности: есть мама, папа, ребёнок, бабушки и дедушки. И хорошо, что дают материнский капитал», — сказала исполнительница. По её словам, взаимная поддержка родственников помогает людям не оставаться один на один с трудностями.

Перукуа сравнила российский уклад с собственными наблюдениями за жизнью в Австралии. Певица считает, что там после совершеннолетия детей семейные связи нередко ослабевают, а старшие родственники меньше участвуют в жизни следующих поколений.

Артистка также рассказала, что поначалу российские зрители кажутся ей сдержанными. Однако уже после первых песен публика раскрывается, становится эмоциональной и сопереживающей.

В Россию Перукуа впервые приехала в 2011 году, после чего начала регулярно выступать в Москве и других городах. По её словам, зарубежные собеседники не упрекают её за жизнь в РФ, а некоторые сами хотели бы посетить страну.

Новое интервью «Вечерней Москве» приурочено к концерту певицы, который состоится 23 сентября в Кремлёвском дворце. В этот же день Перукуа намерена представить книгу «Та, кто обрела свой голос» и впервые более чем за 30 лет вновь исполнить написанную в 1993 году экологическую композицию.

Наблюдения Перукуа перекликаются с результатами российского исследования. В июне Life.ru писал, что участники опроса ВЦИОМ назвали крепкую семью, взаимопомощь, нравственные идеалы и патриотизм наиболее близкими ценностями. Позднее в Госдуме обсудили добровольные рекомендации для авторов семейного контента: участники встречи предложили показывать не идеальные семьи без проблем, а людей, которые умеют вместе преодолевать кризисы.