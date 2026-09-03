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Опубликовано 3 сентября, 09:31

Австралийская певица Перукуа объяснила, за что полюбила жизнь в России

Певица Перукуа заявила о крепких связях между поколениями в семьях России

Перукуа. Обложка © Telegram / Перукуа и Драгослав. Про отношения

Перукуа. Обложка © Telegram / Перукуа и Драгослав. Про отношения

Австралийская певица Перукуа считает одной из сильных сторон российского общества тесные отношения между разными поколениями семьи. Своими наблюдениями артистка, живущая в РФ с 2014 года и замужем за россиянином, поделилась в интервью.

«В России мне нравятся семейные ценности: есть мама, папа, ребёнок, бабушки и дедушки. И хорошо, что дают материнский капитал», — сказала исполнительница. По её словам, взаимная поддержка родственников помогает людям не оставаться один на один с трудностями.

Перукуа сравнила российский уклад с собственными наблюдениями за жизнью в Австралии. Певица считает, что там после совершеннолетия детей семейные связи нередко ослабевают, а старшие родственники меньше участвуют в жизни следующих поколений.

Артистка также рассказала, что поначалу российские зрители кажутся ей сдержанными. Однако уже после первых песен публика раскрывается, становится эмоциональной и сопереживающей.

В Россию Перукуа впервые приехала в 2011 году, после чего начала регулярно выступать в Москве и других городах. По её словам, зарубежные собеседники не упрекают её за жизнь в РФ, а некоторые сами хотели бы посетить страну.

Новое интервью «Вечерней Москве» приурочено к концерту певицы, который состоится 23 сентября в Кремлёвском дворце. В этот же день Перукуа намерена представить книгу «Та, кто обрела свой голос» и впервые более чем за 30 лет вновь исполнить написанную в 1993 году экологическую композицию.

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Наблюдения Перукуа перекликаются с результатами российского исследования. В июне Life.ru писал, что участники опроса ВЦИОМ назвали крепкую семью, взаимопомощь, нравственные идеалы и патриотизм наиболее близкими ценностями. Позднее в Госдуме обсудили добровольные рекомендации для авторов семейного контента: участники встречи предложили показывать не идеальные семьи без проблем, а людей, которые умеют вместе преодолевать кризисы.

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Юрий Лысенко
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