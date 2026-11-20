Австралийская тележурналистка Савана Бёрк неожиданно стала звездой Интернета благодаря своим впечатляющим бицепсам. Во время репортажа о массовой эвакуации зрители практически перестали следить за новостями, сосредоточившись на мускулистых руках девушки. Ролик набрал более 13 миллионов просмотров в соцсетях, пишет TMZ.

Сотрудница телеканала Seven News Sunshine Coast рассказывала об обнаружении подозрительного предмета в городе Маручидор, штат Квинсленд. Из-за потенциальной угрозы экстренные службы эвакуировали около тысячи работников близлежащих зданий и оцепили территорию. Позднее выяснилось, что тревога была ложной.

Перед камерой Бёрк появилась в сером платье без рукавов, которое подчёркивало её спортивную фигуру. Пока журналистка спокойно рассказывала о работе полиции и спасателей, пользователи рассматривали её рельефные плечи и бицепсы. После публикации видео телеканала комментарии превратились в настоящий конкурс шуток.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/7newssc

«Её бицепсы только что превратили мой абонемент в спортзал в ежемесячное пожертвование», — написал один из пользователей. Другой признался, что вообще не услышал ни слова из репортажа, поскольку слишком увлёкся внешностью ведущей. Нашлись и те, кто предложил установить вокруг рук Бёрк отдельную зону безопасности.

Впрочем, столь внушительная мускулатура досталась журналистке не случайно. Уроженка Голд-Коста с детства серьёзно занималась спортивной гимнастикой, уделяя тренировкам до 30 часов в неделю. После завершения гимнастической карьеры она переключилась на силовые упражнения, а с 2017 года начала участвовать в соревнованиях по бодибилдингу.

Теперь Бёрк успешно совмещает телевизионную журналистику с работой фитнес-тренера. У девушки есть собственная онлайн-платформа Saavfit, где она помогает людям вырабатывать привычку к регулярным занятиям спортом. На своей странице журналистка делится тренировками и фотографиями из спортзала. Главным секретом впечатляющей формы она называет последовательность и ежедневную работу над собой.

Любопытно, что внимание к бицепсам репортёра возникло не впервые. Ещё в августе австралийский фитнес-тренер Аарон Купер опубликовал видео, в котором удивился физической форме Бёрк и предложил ей подумать о карьере в спортивной индустрии. Позднее они встретились в спортзале на Бали и вместе сняли ролик о тренировках «самой сильной журналистки Австралии».

А ранее американская телеведущая Доминик Диллон прославилась после того, как уснула прямо во время эфира FOX13. Журналистка на несколько секунд отключилась перед камерой, пока коллега-метеоролог пытался до неё докричаться. Позднее выяснилось, что перед работой женщина почти не спала из-за двух маленьких детей. Видео быстро разлетелось по соцсетям, а зрители вместо критики поддержали уставшую мать.