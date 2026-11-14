Россияне всё активнее осваивают тренажёрные залы: за несколько лет число поклонников силового фитнеса выросло вдвое — с 500 тысяч до миллиона человек. Как выяснил телеграм-канал Mash Money, основной прирост обеспечили любители, которым важнее хорошая физическая форма, чем победы на соревнованиях.

При этом профессиональный бодибилдинг массового наплыва новых участников не испытывает. Ежегодно в стране проходит около 150 турниров, на которые приходится порядка 20 тысяч участий. Большинство предпочитает заниматься для себя, не планируя выходить на соревновательную сцену.

Подготовка к выступлениям остаётся дорогостоящим удовольствием. Работа с наставником в среднем обходится в 30–60 тысяч рублей ежемесячно, а весь процесс занимает от четырёх до шести месяцев. Полный цикл оценивается в 240–360 тысяч рублей, причём питание, добавки и расходы на поездки к этой сумме не относятся. При этом опытные специалисты с успешными подопечными продолжают сохранять клиентскую базу.

Меняются и предпочтения женщин, увлекающихся развитием мускулатуры. Помимо ранее популярного фитнес-бикини, всё больший интерес вызывают велнес с акцентом на нижнюю часть тела, фит-модель и бодифитнес. По оценкам участников рынка, за три года доля силовых нагрузок среди женских тренировок увеличилась с 20% до 30%.

Вместе с расширением аудитории растут продажи продуктов с повышенным содержанием белка. Согласно данным NTech, за январь — сентябрь 2026 года оборот трёх исследованных категорий достиг 37,58 миллиарда рублей, прибавив 63% в годовом выражении. Реализация протеиновой молочной продукции увеличилась на 130%, а сыров — на 177%. Особенно заметный скачок показали высокобелковые коктейли, продажи которых выросли примерно в 64,5 раза, до 6,5 миллиарда рублей, в том числе благодаря низкой базе сравнения.

Изменения затронули и экономику спортивных клубов. По информации FitnessData, доля полностью неиспользованных абонементов в среднем составляет менее 3%, хотя в отдельных бюджетных залах с годовыми картами дешевле 20 тысяч рублей достигает 15–20%. В премиальном сегменте и заведениях с подписной моделью таких клиентов значительно меньше. Сейчас операторы всё больше заинтересованы в постоянных посетителях, которые приносят дополнительную выручку и чаще продлевают членство.