Австралийский миллиардер и основатель компании Virtual Gaming Worlds (VGW) Лоренс Эскаланте признал вину в краже и повреждении имущества бывшей возлюбленной. Соответствующее заявление 45-летний предприниматель сделал на заседании магистратского суда Перта, пишет The Australian Financial Review.

В материалах уголовного дела фигурируют сумка Hermès стоимостью 70 тысяч австралийских долларов и ювелирные изделия общей стоимостью 204 тысячи долларов. Среди них — часы Rolex и браслеты Cartier и Bulgari. Все вещи принадлежали 24-летней бывшей партнёрше бизнесмена.

Часть обвинений в краже переквалифицировали в умышленное повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах. Кроме того, с предпринимателя сняли обвинения в систематическом домашнем насилии и краже со взломом.

Вместе с тем Эскаланте отказался признавать вину по эпизодам, связанным с наркотиками и нападением на бывшую возлюбленную. Следующее предварительное слушание назначено на февраль 2027 года. До этого времени предприниматель останется на свободе под залогом.

Эскаланте задержали в конце января 2026 года после конфликта с бывшей девушкой и последовавшего за ним обыска в доме миллиардера. В июле на фоне уголовного преследования он покинул руководящие посты в VGW — компании, специализирующейся на разработке платформ для азартных онлайн-игр.

В рейтинге богатейших людей Австралии за 2026 год бизнесмен занял 37-е место. Его состояние оценивается в 4,35 млрд австралийских долларов.

Ранее в Великобритании из загородной резиденции принца Уильяма и Кейт Миддлтон похитили часы и шесть пар запонок. Среди украденного имущества оказались запонки герцога Эдинбургского. Правоохранители задержали двух подозреваемых в соседнем лесу. Им предъявили обвинения в краже со взломом и незаконном проникновении на охраняемый объект. Суд оставил обоих мужчин под стражей.