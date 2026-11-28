Лерчек вернули изъятые при обысках украшения и 45 млн рублей
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Блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, получила обратно ювелирные украшения и 45 миллионов рублей после помилования президентом России Владимиром Путиным. Деньги и драгоценности правоохранители забрали во время обыска в 2024 году, рассказал адвокат блогера Константин Третьяков.
«Сотрудники УВД ТиНАО вернули Валерии ювелирные украшения, которые следователь не оформил официально как вещественные доказательства по делу, суд также снял арест с 45 миллионов рублей, изъятых наличными в ходе обыска осенью 2024 года», — приводит слова юриста РИА «Новости».
Осенью 2024 года в рамках расследования уголовного дела правоохранители провели обыск в доме Чекалиной. Помимо 45 миллионов рублей наличными, полиция изъяла 22 комплекта ювелирных украшений люксовых марок. В их числе оказались браслеты, серьги, ожерелья и часы брендов Chopard, Rolex и Cartier.
Напомним, президент России Владимир Путин помиловал Лерчек 14 ноября, после чего блогер получила возможность продолжить лечение за границей. Перед вылетом 22 ноября Чекалина рассказала о сильных болях в костях, которые мешали ей передвигаться. Вместе с Валерией планировал отправиться её возлюбленный Луис Сквиччиарини, однако мужчину не выпустили из России. Блогер самостоятельно добралась до Пекина, где сдала анализы крови, прошла ультразвуковое исследование и встретилась с лечащим врачом.