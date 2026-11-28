Блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, получила обратно ювелирные украшения и 45 миллионов рублей после помилования президентом России Владимиром Путиным. Деньги и драгоценности правоохранители забрали во время обыска в 2024 году, рассказал адвокат блогера Константин Третьяков.

«Сотрудники УВД ТиНАО вернули Валерии ювелирные украшения, которые следователь не оформил официально как вещественные доказательства по делу, суд также снял арест с 45 миллионов рублей, изъятых наличными в ходе обыска осенью 2024 года», — приводит слова юриста РИА «Новости».

Осенью 2024 года в рамках расследования уголовного дела правоохранители провели обыск в доме Чекалиной. Помимо 45 миллионов рублей наличными, полиция изъяла 22 комплекта ювелирных украшений люксовых марок. В их числе оказались браслеты, серьги, ожерелья и часы брендов Chopard, Rolex и Cartier.