У блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, обнаружили метастазы в оболочках головного мозга. О результатах обследования в Китае она рассказала в личном блоге.

Лерчек сообщила, что у неё обнаружили метастазы в мозге. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ler_chek

«После девяти курсов химиотерапии в России рак вернулся, метастазы продолжили расти и распространяться на новые участки. Врачи сказали, что лечение нужно продолжать, но уже другими препаратами. Химиотерапию необходимо проходить каждые две недели, причём специальную бутылочку с лекарством нужно носить на себе в течение 48 часов. И так до тех пор, пока лечение будет продлевать тебе жизнь. То есть конца и края этому нет», — ответила она.

Тяжело перенося химиотерапию, Чекалина решила искать альтернативные методы борьбы с недугом и остановила выбор на китайской клинике, специализирующейся на клеточной медицине. Там она рассчитывает пройти экспериментальную CAR-T-терапию. Метод предполагает изменение собственных иммунных клеток пациента таким образом, чтобы они могли распознавать и атаковать злокачественные образования. По словам интернет-знаменитости, при благоприятных результатах анализов подготовка клеток займёт около трёх недель.

Перед началом основного этапа медикам предстоит добиться уменьшения опухолевой массы. Не исключено, что для борьбы с поражением оболочек мозга потребуется лучевая терапия. Дальнейшую тактику специалисты определят на консилиуме в пятницу, 27 ноября. Несмотря на осложнения, многодетная мать сохраняет оптимизм, а лечащий профессор Тинь заверил её, что намерен сделать всё возможное ради её выздоровления.

Напомним, возможность продолжить лечение за рубежом появилась у Лерчек после помилования президентом Владимиром Путиным 14 ноября. Перед вылетом 22 ноября блогер пожаловалась на сильную боль в костях, из-за которой ей стало трудно передвигаться. Сопровождать Валерию собирался её возлюбленный Луис Сквиччиарини, однако мужчину не выпустили из страны. В результате путешествовать ей пришлось самостоятельно. По прибытии в Пекин Чекалина сдала кровь на анализы, прошла УЗИ и познакомилась с лечащим врачом.