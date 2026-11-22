Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, сообщила об усилившейся боли в костях перед запланированным на 22 ноября перелётом в Китай, где она рассчитывает продолжить лечение рака желудка четвёртой стадии. По словам блогерши, из-за болезненных ощущений ей стало трудно передвигаться.

«Сегодня мы улетаем. И, как назло, у меня разболелись опять кости», — поделилась Чекалина с подписчиками.

Лерчек пожаловалась на сильную боль в костях перед вылетом в Китай. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ler_chek

Лерчек призналась, что надеется на действие обезболивающих препаратов, поскольку пока не представляет, как сможет добраться до аэропорта.

«Я надеюсь, сейчас обезболивающие подействуют, иначе как в аэропорт ехать», — добавила она.

В Китае 34-летняя блогерша планирует пройти обследование для определения возможности проведения CAR-T-клеточной терапии. Этот метод предполагает использование специально модифицированных иммунных клеток пациента для борьбы со злокачественной опухолью. Результат лечения в случае Чекалиной пока неизвестен.

В середине ноября президент России Владимир Путин помиловал Лерчек, ранее осуждённую по делу о незаконных валютных операциях. Благодаря этому решению она получила возможность выехать за границу для продолжения лечения.