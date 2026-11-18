Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, улетела в Китай для лечения онкологического заболевания. Покинуть Россию она смогла после президентского помилования и возвращения загранпаспорта, ранее изъятого на фоне уголовного дела. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

«Лерчек улетела в Китай на лечение», — рассказал собеседник агентства.

У 34-летней Чекалиной диагностирован рак желудка четвёртой стадии. В октябре блогер сообщила о прогрессировании заболевания и росте метастазов. Российские врачи рекомендовали ей рассмотреть возможность лечения в Китае с применением CAR-T-терапии — метода, при котором иммунные клетки пациента модифицируют для борьбы с опухолью.

Долгое время поездка оставалась под вопросом из-за ограничений, связанных с уголовным делом. В июле Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере более 763 миллионов рублей по делу о незаконных валютных операциях. Блогер вину не признала.

Ситуация изменилась 14 ноября, когда президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Лерчек, освободив её от назначенного наказания и сняв судимость. В Кремле пояснили, что решение было принято исключительно из соображений гуманности.

В тот же день Чекалиной вернули загранпаспорт. Блогер опубликовала видео, на котором показала документ, и поблагодарила сотрудников ФСИН, уголовно-исполнительной инспекции и миграционной службы за помощь. Это позволило ей приступить к организации долгожданной поездки.