Лерчек улетела в Китай на лечение после помилования Путиным
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Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, улетела в Китай для лечения онкологического заболевания. Покинуть Россию она смогла после президентского помилования и возвращения загранпаспорта, ранее изъятого на фоне уголовного дела. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.
«Лерчек улетела в Китай на лечение», — рассказал собеседник агентства.
У 34-летней Чекалиной диагностирован рак желудка четвёртой стадии. В октябре блогер сообщила о прогрессировании заболевания и росте метастазов. Российские врачи рекомендовали ей рассмотреть возможность лечения в Китае с применением CAR-T-терапии — метода, при котором иммунные клетки пациента модифицируют для борьбы с опухолью.
Долгое время поездка оставалась под вопросом из-за ограничений, связанных с уголовным делом. В июле Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере более 763 миллионов рублей по делу о незаконных валютных операциях. Блогер вину не признала.
Ситуация изменилась 14 ноября, когда президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Лерчек, освободив её от назначенного наказания и сняв судимость. В Кремле пояснили, что решение было принято исключительно из соображений гуманности.
В тот же день Чекалиной вернули загранпаспорт. Блогер опубликовала видео, на котором показала документ, и поблагодарила сотрудников ФСИН, уголовно-исполнительной инспекции и миграционной службы за помощь. Это позволило ей приступить к организации долгожданной поездки.
О подготовке к зарубежному лечению Life.ru рассказывал со ссылкой на врача Олега Абакумова. Специалист сообщил, что перед поездкой Лерчек завершила очередной курс химиотерапии и прошла необходимые обследования. Следующим этапом борьбы с заболеванием должна стать CAR-T-терапия в китайской клинике.