Почему только Лерчек? Останина требует амнистии для всех тяжелобольных женщин в тюрьмах
Останина предложила расширить амнистию на всех тяжелобольных женщин в тюрьмах
Обложка © ТАСС / Андрей Парменов, Life.ru
В Госдуме предложили распространить практику помилования на всех тяжелобольных женщин, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. Инициатива возникла после досрочного освобождения известного блогера Лерчек.
Председатель профильного комитета Нина Останина заявила Life.ru, что депутаты нового созыва подготовят соответствующее обращение. По мнению парламентария, необходимо добиться, «чтобы не только блогер Лерчек, которая славится знакомствами в мире высокопоставленных особ, а все женщины, которые воспитывают детей, которые больны, имели право на то, чтобы быть досрочно освобождёнными».
После помилования Лерчек в Госдуме призвали к амнистии всех больных осуждённых. Видео © Life.ru
«Ну, что сказать? Если помиловали блогера, многодетную маму, больную, наверное, это хорошо», — сказала парламентарий.
Законотворец поддержала решение президента, однако указала на проблему неравенства возможностей. Она подчеркнула, что доступ к снисхождению не должен зависеть от публичности человека.
Парламентарий напомнила о множестве осужденных матерей, нуждающихся в гуманном подходе. Она также считает целесообразным распространить меру на отцов-одиночек, оказавшихся в аналогичной ситуации.
Ранее депутаты уже направляли главе государства подобные предложения, но успеха они не имели.
«Мы направили не единожды президенту свои предложения, обращения по амнистии, к сожалению, поддержаны не были», — отметила депутат. Теперь авторы инициативы намерены вновь вынести вопрос на повестку.
Ранее Life.ru рассказывал, что ещё в марте Останина предлагала амнистию для тяжёлобольных матерей после приостановки уголовного дела Чекалиной из-за онкологического заболевания. Впоследствии Гагаринский суд Москвы назначил блогерше пять лет лишения свободы условно и штраф около 763,5 миллиона рублей по делу о незаконных валютных операциях. После вступления приговора в силу Валерия 12 ноября обратилась к президенту с прошением о помиловании. Уже 14 ноября Путин подписал соответствующий указ, освободив Чекалину от наказания и сняв с неё судимость. Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, что решение было принято исключительно из соображений гуманности. По его словам, определяющими обстоятельствами стали тяжёлое заболевание блогерши и наличие у неё несовершеннолетних детей.
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