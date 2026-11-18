В Госдуме предложили распространить практику помилования на всех тяжелобольных женщин, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. Инициатива возникла после досрочного освобождения известного блогера Лерчек.

Председатель профильного комитета Нина Останина заявила Life.ru, что депутаты нового созыва подготовят соответствующее обращение. По мнению парламентария, необходимо добиться, «чтобы не только блогер Лерчек, которая славится знакомствами в мире высокопоставленных особ, а все женщины, которые воспитывают детей, которые больны, имели право на то, чтобы быть досрочно освобождёнными».

После помилования Лерчек в Госдуме призвали к амнистии всех больных осуждённых. Видео © Life.ru

«Ну, что сказать? Если помиловали блогера, многодетную маму, больную, наверное, это хорошо», — сказала парламентарий.

Законотворец поддержала решение президента, однако указала на проблему неравенства возможностей. Она подчеркнула, что доступ к снисхождению не должен зависеть от публичности человека.

Парламентарий напомнила о множестве осужденных матерей, нуждающихся в гуманном подходе. Она также считает целесообразным распространить меру на отцов-одиночек, оказавшихся в аналогичной ситуации.

Ранее депутаты уже направляли главе государства подобные предложения, но успеха они не имели.

«Мы направили не единожды президенту свои предложения, обращения по амнистии, к сожалению, поддержаны не были», — отметила депутат. Теперь авторы инициативы намерены вновь вынести вопрос на повестку.