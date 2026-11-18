Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, готовится отправиться в Китай для лечения рака желудка четвёртой стадии. О предстоящем вылете рассказал её врач, терапевт Олег Абакумов, сообщивший, что пациентка завершила очередной курс химиотерапии.

«Лера завтра улетает в Китай на CAR-T-терапию», — рассказал медик 18 ноября.

Перед поездкой Чекалина посетила клинику Абакумова, где прошла подготовку к следующему этапу лечения. По словам блогерши, результаты анализов крови оказались хорошими, хотя последствия болезни и терапии продолжают сказываться на её самочувствии.

Лерчек призналась, что иногда не узнаёт собственное лицо из-за отёков. Блогерша рассказала, что переживает из-за изменений внешности, а временами не может сдержать слёз. При этом она надеется на улучшение состояния после лечения.

Абакумов также вступился за пациентку, столкнувшуюся с обвинениями в симуляции болезни. Врач обратил внимание на сильное похудение Чекалиной, потерю волос и последствия химиотерапии. По его словам, блогерша продолжает бороться с заболеванием ради своих детей.

В Китае Валерия рассчитывает пройти CAR-T-терапию. Метод предполагает использование модифицированных иммунных клеток пациента для распознавания опухолевых клеток. Однако эффективность такого лечения при раке желудка пока изучается, а результат для конкретного пациента предсказать невозможно.