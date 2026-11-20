Несмотря на многолетний перерыв в работе, блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, сохранила аудиторию в 10,6 млн подписчиков. Однако возвращение к прежним рекламным доходам может оказаться непростым: за время её отсутствия изменились и отношение публики к блогеру, и сам рынок интернет-рекламы. Эксперты разобрали перспективы Чекалиной в разговоре с KP.ru.

По словам президента Союза блогеров Дениса Ныркова, заметный прирост аудитории пришёлся на период с марта по октябрь 2024 года. Тогда Чекалина набрала более миллиона подписчиков. Эксперт связывает это с повышенным интересом к её личной жизни и уголовному делу: громкие публикации в СМИ привлекали новых пользователей, даже если они не следили за творчеством блогера.

«Люди приходили следить за развитием истории, а не за контентом. Охват вырос, а доверие к Валерии как к автору, чьим рекомендациям следуют, полагаю, пострадало», — отметил Нырков.

При этом сейчас отношение части аудитории к Чекалиной, по оценке эксперта, изменилось. Он напомнил о её борьбе с серьёзным заболеванием и предположил, что многие пользователи теперь испытывают к блогеру сочувствие. Нырков также считает, что помилование и снятие судимости могут облегчить возвращение к сотрудничеству с крупными брендами, хотя репутационные риски для отдельных компаний сохраняются.

Однако главным препятствием для прежних заработков может стать изменение рекламного рынка. Основная аудитория Лерчек по-прежнему сосредоточена в Instagram*, где с 1 сентября 2025 года действует запрет на размещение рекламы. Поэтому блогеру придётся активнее развивать другие площадки: «ВКонтакте», Telegram и YouTube. Там у неё, по приведённым в материале данным, около 360 тысяч, 270 тысяч и 170 тысяч подписчиков соответственно.

Гендиректор Единого рекламного агентства Григорий Васичев рассказал, что после введения ограничений рекламные бюджеты в Instagram* сократились примерно в 20 раз. Деньги при этом перераспределились между другими платформами: значительную часть получили Telegram, YouTube, MAX и «ВКонтакте». По оценке эксперта, рынок инфлюенс-маркетинга за это время серьёзно изменился.

Васичев также подчеркнул, что потенциальные доходы блогера нельзя рассчитать только по числу подписчиков. Рекламодатели ориентируются на реальные просмотры публикаций, охваты и вовлечённость аудитории. Прежние расценки за просмотры сторис и коротких видео в Instagram* теперь имеют скорее теоретическое значение, поскольку легальные рекламные интеграции на площадке практически исчезли.

По прогнозу экспертов, восстановление коммерческих возможностей Лерчек будет зависеть от того, сможет ли она вернуть доверие аудитории и перенести активность на другие платформы. Миллионы подписчиков остаются важным ресурсом, но сами по себе не гарантируют прежнего уровня заработка.

Ранее сообщалось, что Лерчек устроила распродажу рекламы и сторис после помилования. Теперь за серию из 15 сторис просят 22 миллиона вместо прежних 30 миллионов. При этом менеджеры блогера торопят потенциальных заказчиков.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в России.