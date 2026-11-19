Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, решила подготовить завещание на случай тяжёлых осложнений во время лечения онкологического заболевания. Она уже обсудила с семьёй самые неблагоприятные сценарии и призналась, что не хочет становиться обузой для близких. Об этом Чекалина рассказала во время прямого эфира в соцсети 18 ноября.

По словам блогерши, больше всего её пугают возможные последствия операций, особенно если возникнут осложнения, связанные с головным мозгом. Свои опасения она обсудила с возлюбленным Луисом Сквиччиарини, которому заранее объяснила, чего хотела бы избежать.

«Я не хочу жить и быть «овощем». Я не хочу, чтобы ко мне приходили дети. Я в завещании всё это укажу», — призналась Лерчек.

Чекалина подчеркнула, что понимает серьёзность своего заболевания и не исключает неблагоприятного развития событий.

У 34-летней блогерши диагностирован рак желудка четвёртой стадии. Накануне Life.ru сообщил, что Лерчек отправилась в Китай для продолжения лечения. Она рассчитывает пройти CAR-T-терапию, однако применимость этого метода при раке желудка пока изучается, а результат лечения предсказать невозможно.