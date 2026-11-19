«Не хочу быть овощем»: Лерчек готовит завещание на случай осложнений лечения
Лерчек рассказала, что готовит завещание из-за рисков лечения онкологии
Обложка © ТАСС / Алексей Белкин/NEWS.ru
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, решила подготовить завещание на случай тяжёлых осложнений во время лечения онкологического заболевания. Она уже обсудила с семьёй самые неблагоприятные сценарии и призналась, что не хочет становиться обузой для близких. Об этом Чекалина рассказала во время прямого эфира в соцсети 18 ноября.
По словам блогерши, больше всего её пугают возможные последствия операций, особенно если возникнут осложнения, связанные с головным мозгом. Свои опасения она обсудила с возлюбленным Луисом Сквиччиарини, которому заранее объяснила, чего хотела бы избежать.
«Я не хочу жить и быть «овощем». Я не хочу, чтобы ко мне приходили дети. Я в завещании всё это укажу», — призналась Лерчек.
Чекалина подчеркнула, что понимает серьёзность своего заболевания и не исключает неблагоприятного развития событий.
У 34-летней блогерши диагностирован рак желудка четвёртой стадии. Накануне Life.ru сообщил, что Лерчек отправилась в Китай для продолжения лечения. Она рассчитывает пройти CAR-T-терапию, однако применимость этого метода при раке желудка пока изучается, а результат лечения предсказать невозможно.
Ранее Life.ru рассказывал, что 12 ноября Чекалина обратилась к Владимиру Путину с просьбой о помиловании. В июле суд назначил ей пять лет лишения свободы условно и крупный штраф по делу о незаконных валютных операциях. Из-за действовавших ограничений блогерша не могла свободно выехать за границу. Уже 14 ноября президент подписал указ о помиловании, освободив её от наказания и сняв судимость. В тот же день Чекалиной вернули загранпаспорт, который ранее изъяли в рамках уголовного дела.
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