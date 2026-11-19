Команда блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, снизила стоимость крупных рекламных пакетов на 6–8 миллионов рублей после её помилования. Теперь за серию из 15 сторис просят 22 миллиона вместо прежних 30 миллионов. Об изменении расценок сообщает Telegram-канал Mash.

По данным наших коллег, ещё в 2023 году пакет из рилс, сторис и публикации в Telegram обходился рекламодателям в 40 миллионов рублей. Сейчас аналогичный набор предлагают за 34 миллиона. При этом отдельный короткий ролик стоит от 1,2 миллиона рублей.

Продвижение товаров для здоровья обойдётся минимум в 1,5 миллиона рублей, за рилс придётся заплатить от двух до трёх миллионов, а публикация в Telegram-канале блогерши стоит ещё полтора миллиона.

При этом менеджеры Чекалиной торопят потенциальных заказчиков. По информации Mash, в ближайшие дни блогерша ещё сможет выполнить рекламные обязательства, после чего планирует взять паузу примерно на месяц для лечения в Китае. Исключение готовы сделать для компаний, которые смогут отправить свою продукцию непосредственно в КНР.

Недавно Лерчек призналась, что готовит завещание на случай тяжёлых осложнений во время лечения онкологического заболевания. В прямом эфире блогерша рассказала, что уже обсудила с близкими возможные неблагоприятные последствия медицинских процедур. Особенно она опасается серьёзных повреждений головного мозга и не хочет становиться обузой для семьи.