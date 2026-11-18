«Речи о выздоровлении нет»: Врач Лерчек дал тяжёлый прогноз перед лечением в Китае
Врач Абакумов заявил, что CAR-T-терапия может лишь продлить Лерчек жизнь
Луис Сквиччиарини и Лерчек. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ im__lu_
Врач Олег Абакумов заявил, что предстоящее лечение блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, в Китае направлено прежде всего на продление её жизни, а не на полное выздоровление. Свою оценку перспектив борьбы с раком четвёртой стадии медик озвучил в соцсетях.
«Это реально единственное, что может ей продлить жизнь. И здесь даже речи не идет о выздоровлении полном», — подчеркнул Абакумов.
По словам врача, Чекалина планирует пройти в Китае CAR-T-терапию. Этот метод предполагает использование собственных иммунных клеток пациента — Т-лимфоцитов, которые модифицируют для распознавания и уничтожения опухолевых клеток.
Однако прежде чем приступить к лечению, блогерше предстоит пройти обследование. Специалисты должны определить, подходит ли ей такой метод терапии. Абакумов подчеркнул, что использовать его можно не во всех случаях.
Врач объяснил, что надежды на лечение связаны именно с возможностью продлить жизнь Чекалиной. При этом он не стал говорить о перспективах полного избавления от онкологического заболевания.
Ранее Life.ru сообщал, что онколог Андрей Пылев оценил возможности CAR-T-терапии при лечении рака желудка у Лерчек. Специалист пояснил, что для подобных опухолей метод пока считается экспериментальным, а определить его применимость можно лишь после изучения медицинских данных пациентки.