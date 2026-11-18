Врач Олег Абакумов заявил, что предстоящее лечение блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, в Китае направлено прежде всего на продление её жизни, а не на полное выздоровление. Свою оценку перспектив борьбы с раком четвёртой стадии медик озвучил в соцсетях.

«Это реально единственное, что может ей продлить жизнь. И здесь даже речи не идет о выздоровлении полном», — подчеркнул Абакумов.

По словам врача, Чекалина планирует пройти в Китае CAR-T-терапию. Этот метод предполагает использование собственных иммунных клеток пациента — Т-лимфоцитов, которые модифицируют для распознавания и уничтожения опухолевых клеток.

Однако прежде чем приступить к лечению, блогерше предстоит пройти обследование. Специалисты должны определить, подходит ли ей такой метод терапии. Абакумов подчеркнул, что использовать его можно не во всех случаях.

Врач объяснил, что надежды на лечение связаны именно с возможностью продлить жизнь Чекалиной. При этом он не стал говорить о перспективах полного избавления от онкологического заболевания.