Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, добралась до Пекина и уже прошла первые обследования перед лечением рака желудка четвёртой стадии. Сразу после прибытия в китайскую клинику у неё взяли кровь на анализы, провели УЗИ и организовали встречу с лечащим врачом. Подробностями поездки она поделилась в соцсетях.

«Пекин меня встретил солнышком, но холодной погодой. Тут никто не говорит по-английски, поэтому госпиталь предоставил переводчика», — рассказала блогер.

По словам Чекалиной, медицинская команда встретила её сразу после приезда в больницу. На консультации пациентку ожидал лечащий врач, профессор. Предварительные обследования необходимы для определения дальнейшей тактики лечения.

Лерчек рассчитывает пройти в Китае CAR-T-клеточную терапию, при которой иммунные клетки пациента модифицируют для борьбы с опухолью. Однако онколог Андрей Пылев ранее предупреждал, что при раке желудка этот метод пока считается экспериментальным. Возможность его применения зависит от особенностей опухоли и результатов обследований.

Ранее Life.ru рассказывал, что 14 ноября Владимир Путин подписал указ о помиловании Лерчек. Президент освободил её от назначенного судом наказания и снял судимость. В июле блогера приговорили к пяти годам лишения свободы условно и штрафу около 763,5 миллиона рублей по делу о незаконном выводе средств за границу. Из-за действовавших ограничений она не могла покинуть Россию для зарубежного лечения. После помилования Чекалиной вернули загранпаспорт.

Однако вылет 22 ноября обернулся для Лерчек новым испытанием. Её возлюбленного Луиса Сквиччиарини, который собирался сопровождать блогера в Китае, не выпустили из России. Причину отказа в выезде мужчине она не назвала.