Лерчек отправляется на лечение от рака в Китай без возлюбленного Луиса Сквиччиарини — ему не разрешили выехать из России. Блогер Валерия Чекалина, у которой диагностировали рак желудка четвёртой стадии, рассказала об этом в соцсети.

«Меня выпустили, а Луиса нет. Лечу одна и рыдаю», — написала она.

Ранее Чекалина сообщила, что вылетает в Китай в воскресенье, чтобы продолжить лечение. Её спутник — тренер по танцам и отец её четвёртого ребёнка — не сможет быть рядом. Причину, по которой Сквиччиарини не выпустили из страны, блогер не назвала.

Как писал Life.ru, 14 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Чекалиной. Он освободил её от наказания по приговору Гагаринского районного суда Москвы от 31 июля 2026 года и снял судимость. Летом суд назначил блогеру пять лет условно и штраф около 763,5 миллиона рублей по делу о незаконном выводе денег за границу.