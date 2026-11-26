Шесть пар запонок и часы пропали из загородного дома принца Уильяма и Кейт Миддлтон в графстве Норфолк. Среди похищенного судья магистратского суда Нориджа назвал запонки герцога Эдинбургского. Подробности оглашались на заседании по делу двух обвиняемых албанцев, сообщает Reuters.

Королевская прокурорская служба Великобритании (CPS) 25 ноября объявила о предъявлении обвинений двум мужчинам по итогам полицейского расследования. Фигурантами дела стали 32-летний Арилен Ндоци и 34-летний Мирджен Доку. Им предъявили по одному обвинению в краже со взломом и незаконном проникновении на охраняемый объект. Главный королевский прокурор по Восточной Англии Ханна фон Дадельсзен заявила, что собранных доказательств достаточно для передачи дела в суд, а продолжение уголовного преследования отвечает общественным интересам.

По версии обвинения, мужчины действовали вместе с третьим сообщником, которого пока не задержали. Вечером 23 ноября они вызвали срабатывание датчиков движения у Анмер-холла, после чего забрались по водосточной трубе и проникли в гардеробную. Оттуда злоумышленники вынесли часы и шесть пар запонок. Одну из них судья Мэтью Боун обозначил как запонки герцога Эдинбургского. После проникновения подозреваемые попытались скрыться. Их обнаружили около 19:15 в соседнем лесу с помощью тепловизоров. Обоих мужчин задержали без обуви.

25 ноября обвиняемые предстали перед магистратским судом Нориджа. Рассмотрение дела отложили до следующей недели, поскольку прокуратуре необходимо получить разрешение генерального прокурора Великобритании в связи с обвинением в незаконном проникновении на охраняемый объект. Мужчин оставили под стражей.

Ранее Life.ru писал, что неизвестные проникли в загородную резиденцию принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Инцидент произошёл вечером 23 ноября в особняке Анмер-холл, расположенном на территории королевского поместья Сандрингем в графстве Норфолк. В доме десять спален, а сама резиденция используется семьёй принца Уэльского для отдыха и проведения выходных. В момент проникновения Уильяма и Кейт там не было. Супруги вместе с детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи находились в своём основном доме Форест-Лодж в Виндзоре. Никто из членов королевской семьи не пострадал.