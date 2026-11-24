В Великобритании неизвестные проникли в загородную резиденцию принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Как пишет Page Six, обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Инцидент произошёл вечером 23 ноября в особняке Анмер-холл, расположенном на территории королевского поместья Сандрингем в графстве Норфолк. В доме десять спален, а сама резиденция используется семьёй принца Уэльского для отдыха и проведения выходных.

В момент проникновения Уильяма и Кейт там не было. Супруги вместе с детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи находились в своём основном доме Форест-Лодж в Виндзоре. Никто из членов королевской семьи не пострадал.

О происшествии первой сообщила британская газета The Sun. По данным издания, полиция начала расследование нарушения безопасности резиденции. При этом пока неизвестно, удалось ли злоумышленникам что-либо похитить.

Анмер-холл был передан Уильяму и Кейт королевой Елизаветой II в качестве свадебного подарка после их бракосочетания в 2011 году. С 2015 по 2017 год особняк служил основным местом проживания супругов. Позднее семья перебралась ближе к Лондону, сохранив загородный дом для отдыха.

Это не первый случай нарушения безопасности британских королевских резиденций. В 2024 году двое грабителей проникли на территорию фермы Шоу-Фарм в Виндзорском поместье. Тогда Уильям, Кейт и дети находились неподалёку, в Аделаидском коттедже.

Представители Кенсингтонского дворца отказались комментировать новое происшествие.