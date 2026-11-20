В Австралии задержали 16-летнего подростка по подозрению в ограблении особняка звезды Marvel Криса Хемсворта. Юноше предъявили семь обвинений, сообщает Page Six.

Преступление произошло 11 ноября в районе Байрон-Бэй, где актёр живёт вместе с супругой Эльсой Патаки. По данным полиции, четверо неизвестных проникли на территорию роскошного поместья и угнали три автомобиля. Правоохранители прибыли к дому около 7:30 утра после сообщения о краже.

Первого подозреваемого удалось задержать спустя неделю. Полицейские провели обыск в доме в городе Кораки и обнаружили электронные устройства, одежду и автомобильные ключи. После этого 16-летнего подростка доставили в полицейский участок Лисмора.

Юноше предъявили обвинения по семи эпизодам, среди которых незаконное проникновение в жилище при отягчающих обстоятельствах, угон автомобиля и подготовка к совершению преступления с оружием. Подростку отказали в освобождении под залог, его дело передали в суд по делам несовершеннолетних.

Как выяснилось, во время проникновения в особняк хозяева находились дома. По информации австралийских СМИ, Патаки проснулась ночью от лая собак, однако не придала этому значения. Позднее супруги просмотрели записи камер наблюдения и увидели четверых мужчин в масках. По сообщениям журналистов, двое из них были вооружены ножами.

Все три похищенных автомобиля полиции впоследствии удалось обнаружить. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают остальных участников предполагаемого ограбления.