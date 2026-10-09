Ограбление по-итальянски: Семь воров в масках вывезли два грузовика элитного вина в Тоскане

В Италии семеро преступников в масках похитили 30 тысяч бутылок элитного вина стоимостью около пяти миллионов евро, вывезя добычу на двух грузовиках. Как сообщает Financial Times, жертвой одного из крупнейших винных ограблений последних лет стал знаменитый семейный винодельческий дом Marchesi Antinori в Тоскане.

Злоумышленники проникли на склад в городе Кортона в ночь на воскресенье, когда компания готовила крупную партию дорогих вин к отправке зарубежным покупателям. Они отключили сигнализацию, загрузили тысячи ящиков в два грузовика и скрылись. Вся операция, по предварительной оценке, была тщательно спланирована.

Среди похищенного оказались премиальные тосканские вина Tignanello, Solaia и Guado al Tasso. Розничная стоимость одной бутылки составляет от 150 до 500 евро. Пропажу обнаружили только утром в понедельник, когда сотрудники винодельни пришли на работу.

Момент ограбления попал на камеры видеонаблюдения. Полиция изучает записи и пытается установить личности участников преступления, однако задержать пока никого не удалось.

Генеральный директор Marchesi Antinori Ренцо Котарелла призвал итальянских ценителей вина помочь с поисками украденного. По его словам, два грузовика с настолько дорогой продукцией не могут бесследно исчезнуть. Руководитель также выразил сомнение, что преступникам удастся незаметно продать такое количество узнаваемых вин.

Компания уже предупредила потенциальных покупателей об опасности приобретения дорогих бутылок по подозрительно низким ценам у сомнительных продавцов. История Marchesi Antinori ведётся с 1385 года, а сегодня её продукция поставляется в 170 стран мира.

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