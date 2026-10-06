Во Франции украли 210-килограммовую книгу с обложкой Сальвадора Дали

Из частного музея во французском Иссуаре неизвестные вынесли уникальную книгу весом 210 килограммов, бронзовую обложку которой создал Сальвадор Дали. Стоимость раритета оценивается в несколько миллионов евро, сообщает радио Ici.

Кража произошла в ночь с 4 на 5 октября в городском центре современного искусства, основанном владельцем книги Кристианом Карутзосом. Сейчас обстоятельства преступления устанавливает жандармерия Клермон-Феррана.

Речь идёт об «Апокалипсисе» Жозефа Форе, созданном в 1958–1961 годах по мотивам последней книги Нового Завета — «Откровения Иоанна Богослова». Над проектом работали около 15 известных художников и писателей, среди которых Сальвадор Дали, Жан Кокто, Бернар Бюффе и Осип Цадкин.

Особенность раритета не только в его содержании, но и в масштабе. Книга весит 210 килограммов, причём 150 из них приходится на массивную бронзовую обложку работы Дали. Произведение создавалось с благословения папы Иоанна XXIII.

Когда «Апокалипсис» впервые вышел, его оценивали в 100 миллионов старых франков. В 2003 году Карутзос купил экземпляр на аукционе в Японии за несколько миллионов евро.

Сам владелец назвал украденную работу уникальной и заявил, что её исчезновение стало тяжёлым ударом по французскому культурному наследию.

«Это грандиозное, мастерское произведение, не имеющее аналогов в мире. Этой ночью убили Францию, убили французское культурное наследие», — сказал Карутзос.

Ранее Life.ru писал, что в Вене из музея украли бриллиантовое колье египетской королевы Назли Сабри. Украшение с 673 бриллиантами оценивалось почти в $4,3 млн. Злоумышленники разбили витрину и скрылись, после чего полиция начала их розыск.