Из частного музея Ulysse Nardin в Швейцарии украли коллекционные часы

Коллекционные часы похитили из частного музея Ulysse Nardin в швейцарском Ле-Локле. Ночью злоумышленники проникли в здание и разбили витрины. Точная стоимость похищенного пока неизвестна. Об этом сообщает полиция Невшателя.

Сигнализация сработала около 3:00 ночи, после чего на место прибыла охранная компания. Однако первоначально сотрудники не обнаружили, откуда поступил сигнал. Лишь примерно через час стало понятно, что музей подвергся взлому. Теперь следствие должно установить, почему проникновение не удалось заметить сразу.

Полиция Невшателя разыскивает участников кражи. Полиция проводит необходимые действия для установления их личностей, а дежурный прокурор возбудила уголовное дело. Перечень пропавших часов ещё составляют. Следователи также обратились к возможным свидетелям. Полиция просит сообщить о подозрительных людях, машинах или необычном поведении, замеченных в Ле-Локле с 2:00 до 4:00 в день кражи.

Ulysse Nardin работает в Ле-Локле с 1846 года. Компания получила известность благодаря морским хронометрам — высокоточным приборам для навигации. Их выпуск стал основой ранней истории бренда, а морская тематика позже закрепилась в его символике: одним из главных элементов стал якорь.

Ранее 22-летний житель Сингапура признал вину в США по делу о краже криптовалюты на сумму около 245 миллионов долларов. Молодого человека разоблачили после того, как он начал тратить похищенные средства на роскошную жизнь. Лам приехал в Штаты по студенческой визе в 2023 году, а после её окончания остался в стране. Вместе с другими участниками схемы он организовал онлайн-группировку, которая занималась криптовалютными кражами.