Секс на столе и пропавшие миллионы: В Таиланде задержали настоятеля древнего храма

Настоятеля одного из старейших монастырей Таиланда задержали по подозрению в хищении почти $2,8 млн пожертвований и отмывании денег. Кроме того, камеры наблюдения запечатлели монаха во время интимной близости с женщиной прямо на обеденном столе в его резиденции, сообщает The Nation.

66-летний Пхра Вачинаян, известный как Луанг Пхо Атичот, возглавлял королевский монастырь Ват Пхуттхайсаван в Аюттхае. Храм возвели в 1353 году по приказу основателя королевства Аюттхая Раматхибоди I на месте его бывшей резиденции. Монастырь действует непрерывно с XIV века.

По версии следствия, за два года от имени храма оформили свыше 20 несанкционированных документов о пожертвованиях. Из монастырских средств могли вывести более $2,78 млн, или около 234 млн рублей. Деньги, как полагает полиция, переводили близкой к настоятелю 47-летней женщине, а затем обращали в другие активы и оформляли на третьих лиц.

Предполагаемую сообщницу монаха также задержали. В её доме обнаружили около $109 тысяч наличными, золотые слитки, украшения и 35 буддийских амулетов общей стоимостью примерно $183 тысячи. Правоохранители также изъяли документы на землю, банковские книжки, облигации и бумаги, связанные с инвестициями и покупкой золота.

В резиденции настоятеля к вечеру успели описать около 70% найденного имущества, предварительно оценив его более чем в $605 тысяч. Теперь следователи изучают банковские счета и проверяют людей, которые могли участвовать в выводе пожертвований. Расследование продолжается.

Отдельным доказательством стали записи с камер в резиденции монаха. На кадрах Атичот и его помощница целуются и вступают в интимную связь, в том числе на обеденном столе. После задержания настоятеля лишили монашеского сана, поскольку сексуальные отношения относятся к наиболее тяжким нарушениям буддийских монашеских правил.

Бывшему настоятелю вменяют присвоение имущества, злоупотребление полномочиями и отмывание денег. Женщину подозревают в пособничестве и легализации похищенных средств. Оба задержанных отрицают финансовые преступления, но признали подлинность событий, попавших на видео.

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