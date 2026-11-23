Украденную почти полвека назад деревянную скульптуру Девы Марии XIII века обнаружили в Великобритании. О возвращении реликвии сообщило МВД Испании.

В Британии нашли украденную 47 лет назад скульптуру Девы Марии XIII века. Фото © Ministry of Interior

Средневековая статуя из орехового дерева исчезла в 1979 году из церкви Сан-Педро-де-Меос в испанской Наварре. Похитителем оказался известный вор религиозных ценностей Эрик Бельгиец.

В апреле 2026 года испанская полиция получила новые сведения о краже и возобновила расследование. Выяснилось, что ещё в 2020 году скульптуру выставляли на художественной ярмарке в Маастрихте. Затем она переходила от одного антиквара или коллекционера к другому, пока не оказалась в собрании испанского искусства в Великобритании.

Найти реликвию помогли британская полиция и посольство Испании в Лондоне. Нынешний владелец добровольно передал произведение искусства правоохранителям для возвращения на родину.

Ранее Life.ru рассказывал о краже другой церковной реликвии. В канадской провинции Манитоба неизвестные похитили из украинского католического храма старинный колокол весом 136 килограммов. Он был изготовлен в Швейцарии и привезён в Канаду в 1906 году. Полиция выясняет, как преступникам удалось снять и вывезти массивный предмет.