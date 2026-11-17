В канадской провинции Манитоба неизвестные похитили старинный латунный колокол весом около 136 килограммов. Реликвия находилась на деревянной колокольне украинской католической церкви Святого Сердца Иисуса неподалёку от населённого пункта Фрейзервуд. Правоохранители пока не могут установить, каким образом злоумышленникам удалось снять столь тяжёлый предмет, сообщает CBC News.

О пропаже стало известно 14 ноября, когда в Королевскую канадскую конную полицию поступило соответствующее заявление. Прибывшие сотрудники обнаружили повреждения в верхней части отдельно стоящей колокольни, однако других подробностей преступления установить не удалось.

Констебль Мерри Плог призналась, что обстоятельства исчезновения остаются загадкой. Полицейским неизвестно ни точное время кражи, ни способ, которым преступники демонтировали и вывезли массивный колокол.

По одной из версий, историческую реликвию могли похитить ради продажи на металлолом. Полицейские уже предупредили пункты приёма и переработки металла в окрестностях, включая предприятия Виннипега, чтобы не допустить уничтожения колокола.

Украшенный религиозными символами колокол изготовили в Швейцарии и доставили в Канаду в 1906 году. На его поверхности изображены чётки, распятие, якорь и Священное Сердце, окружённое терновым венцом. Реликвия пережила пожар, уничтоживший первоначальное здание церкви в 1940 году.

Епископ-помощник Виннипегской архиепархии Андрей Рабий рассказал, что известие о краже стало потрясением для прихожан. По его словам, небольшая церковь сохраняет особое значение для потомков первых украинских переселенцев, хотя сейчас богослужения в ней проходят преимущественно по особым случаям.

Местные жители объявили вознаграждение в размере 500 канадских долларов за сведения, которые помогут вернуть колокол. Полиция призывает очевидцев сообщать о подозрительной активности возле храма.