В Вильнюсе британец сорвал с креста и разбил фигуру Иисуса Христа
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Гражданин Великобритании сорвал с деревянного креста фигуру Иисуса Христа и разбил её во дворе католического храма в центре Вильнюса. Полиция установила личность подозреваемого и изъяла у него документы, запретив покидать Литву. Об этом сообщил представитель столичной полиции Томас Браженас телеканалу LNK.
«Акт вандализма совершил временно находящийся в Литве гражданин Великобритании 1989 года рождения», — заявил представитель правоохранительных органов.
Личность предполагаемого вандала установили 14 ноября. Мужчину допросили и уведомили о подозрении в осквернении места общественного почитания. В качестве меры пресечения у него изъяли удостоверяющие личность документы.
По словам Браженаса, британец сотрудничает со следствием и объясняет причины своего поступка. При этом содержание его объяснений полиция пока не раскрывает.
Ранее Life.ru сообщал о поисках мужчины, разбившего фигуру Христа во дворе храма Божьего Милосердия в Вильнюсе. Первоначально личность нарушителя оставалась неизвестной. Представители прихода опубликовали записи камер наблюдения и обратились к жителям города с просьбой помочь установить участников происшествия. На кадрах было видно, как один из мужчин фотографируется со снятой с креста скульптурой, после чего она оказывается разбитой.