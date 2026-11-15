Гражданин Великобритании сорвал с деревянного креста фигуру Иисуса Христа и разбил её во дворе католического храма в центре Вильнюса. Полиция установила личность подозреваемого и изъяла у него документы, запретив покидать Литву. Об этом сообщил представитель столичной полиции Томас Браженас телеканалу LNK.

«Акт вандализма совершил временно находящийся в Литве гражданин Великобритании 1989 года рождения», — заявил представитель правоохранительных органов.

Личность предполагаемого вандала установили 14 ноября. Мужчину допросили и уведомили о подозрении в осквернении места общественного почитания. В качестве меры пресечения у него изъяли удостоверяющие личность документы.

По словам Браженаса, британец сотрудничает со следствием и объясняет причины своего поступка. При этом содержание его объяснений полиция пока не раскрывает.