Итальянские миротворцы установили в Ливане новую статую Христа

Итальянские миротворцы из состава UNIFIL доставили в южноливанский Дебель новую статую Иисуса Христа. Она появилась после резонансного инцидента, когда израильский военный разбил прежнее распятие в христианской деревне.

История получила большой резонанс в начале недели. ЦАХАЛ подтвердил подлинность кадров с места и сообщил, что один солдат повредил статую, а другой снимал происходящее. Позже обоих вывели из боевых подразделений и отправили под арест на 30 суток.

После скандала Израиль извинился за случившееся. Биньямин Нетаньяху заявил, что потрясён произошедшим, а в армии назвали этот эпизод моральным провалом и пообещали восстановить повреждённый символ. Но, как пишут израильские и зарубежные СМИ, местные жители в итоге сделали ставку именно на помощь итальянского контингента UNIFIL. Новая статуя, по их данным, ближе к оригиналу, чем вариант, который предлагала израильская сторона после инцидента.

Войны Ближнем Востоке уже много лет уничтожают не только города, но и культурное наследие: под ударами оказывались музеи, древние памятники, храмы и археологические коллекции. ЮНЕСКО связывает с конфликтами в регионе и прямые разрушения, и массовое разграбление артефактов, которые потом попадали на чёрный рынок. Поэтому любой новый случай вандализма там воспринимают не как частную выходку, а как часть большой и болезненной истории потерь.