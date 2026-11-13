В центре Вильнюса мужчина сорвал с деревянного креста фигуру Иисуса Христа, устроил с ней фотосессию, а затем разбил о мостовую. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения у католического храма Божьего Милосердия. Литовская полиция уже начала поиски вандала и его предполагаемого сообщника.

Инцидент произошёл вечером 11 ноября во внутреннем дворе храма на улице Доминикону. Неизвестный снял с креста скульптуру золотистого цвета и вынес её на улицу. Как сообщили в полиции Вильнюса, причинённый ущерб устанавливается, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении общественного порядка.

Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/Elijas Anatolijus Markauskas

На опубликованных кадрах видно, как мужчина позирует со снятой фигурой Христа, пока его спутник делает фотографии. В какой-то момент скульптура ударяется о тротуар и раскалывается на части. После этого оба участника происшествия поспешно покидают место. По данным литовских СМИ, мужчины общались между собой на английском языке.

Видеозапись обнародовал викарий храма Элияс Анатолиюс Маркаускас, призвавший общественность помочь установить личности мужчин. Представители прихода обратились к жителям Старого города, свидетелям происшествия и сотрудникам расположенных поблизости гостиниц. Полиция продолжает поиски подозреваемого.

По литовскому законодательству за нарушение общественного порядка с применением вандальных действий может грозить штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае во Франции, где мужчина похитил из католической базилики частицу мощей Николая Чудотворца и уничтожил реликвию. Злоумышленник разбил защитное стекло, забрал реликварий, а затем сжёг и раздавил святыню. После задержания он объяснил свои действия желанием бороться с почитанием религиозных предметов. Представители базилики назвали произошедшее бессмысленным актом осквернения.