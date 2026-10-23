Австрия объявила четырёх российских дипломатов персонами нон грата

Австрийские власти потребовали немедленного выезда из страны четырёх российских дипломатов. Все они объявлены персонами нон грата. Об этом сообщает Profil.

По информации издания, сотрудники российских дипломатических представительств в Вене якобы оказались под подозрением в шпионаже. Речь идёт о четырёх аккредитованных дипломатах, которым предписано без промедления покинуть Австрию.

Имена дипломатов пока не раскрываются. Подробности предполагаемой деятельности, ставшей основанием для высылки, также не приводятся. Официальная реакция российской стороны на новое решение Вены пока неизвестна.

Это уже не первая высылка российских дипломатов из Австрии в 2026 году. В мае власти страны объявили персонами нон грата троих представителей РФ, заподозрив их в разведывательной деятельности. Тогда претензии Вены были связаны с многочисленными спутниковыми антеннами на зданиях российских дипмиссий.

Российское посольство отвергло обвинения, назвав действия австрийских властей политически мотивированными, и предупредило об ответных мерах со стороны Москвы.

Ранее Life.ru сообщал о высылке трёх российских дипломатов из Австрии из-за так называемого «леса антенн». Глава австрийского МИД Беате Майнль-Райзингер тогда заявила, что дипломатический иммунитет недопустимо использовать для шпионажа.