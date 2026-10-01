«Не хотим эскалации»: В Венгрии прокомментировали высылку дипломатов из России

Венгрия не заинтересована в дальнейшей эскалации дипломатической напряжённости с Россией после решения Москвы о высылке венгерских дипломатов. Об этом заявили в МИД страны в ответ на запрос ТАСС.

В Будапеште отметили, что принимают решение российской стороны к сведению и рассматривают его как ответ на предпринятые ранее Венгрией меры.

«Венгрия не заинтересована в эскалации дипломатической напряжённости. В то же время она твёрдо придерживается своего прежнего решения, принятого из соображений национальной безопасности», — сообщили в ведомстве.

В МИД также подчеркнули, что венгерские дипломатические представительства в России продолжат работу, а присутствие страны в РФ сохранится.

Ранее российский МИД потребовал, чтобы группа сотрудников посольства Венгрии в Москве и генконсульств в Санкт-Петербурге и Казани покинула страну. Этот шаг стал ответом на решение Будапешта от 8 сентября выслать десять российских дипломатов.