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Регион
Опубликовано 1 октября, 14:53

«Не хотим эскалации»: В Венгрии прокомментировали высылку дипломатов из России

МИД Венгрии: Будапешт не заинтересован в эскалации отношений с РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ocskay Mark

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ocskay Mark

Венгрия не заинтересована в дальнейшей эскалации дипломатической напряжённости с Россией после решения Москвы о высылке венгерских дипломатов. Об этом заявили в МИД страны в ответ на запрос ТАСС.

В Будапеште отметили, что принимают решение российской стороны к сведению и рассматривают его как ответ на предпринятые ранее Венгрией меры.

«Венгрия не заинтересована в эскалации дипломатической напряжённости. В то же время она твёрдо придерживается своего прежнего решения, принятого из соображений национальной безопасности», — сообщили в ведомстве.

В МИД также подчеркнули, что венгерские дипломатические представительства в России продолжат работу, а присутствие страны в РФ сохранится.

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Ранее российский МИД потребовал, чтобы группа сотрудников посольства Венгрии в Москве и генконсульств в Санкт-Петербурге и Казани покинула страну. Этот шаг стал ответом на решение Будапешта от 8 сентября выслать десять российских дипломатов.

Дипломатический конфликт начался после того, как Венгрия объявила десять сотрудников российской миссии персонами нон грата, сославшись на соображения безопасности. Москва назвала этот шаг недружественным, а Дмитрий Песков предупредил, что решение негативно отразится на двусторонних отношениях, хотя Россия, по его словам, сохраняет заинтересованность в их дальнейшем развитии. Затем Мария Захарова подтвердила, что ответные меры обязательно последуют. В самом Будапеште позднее назвали первоначальную высылку частью заранее подготовленной стратегии.

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Милена Скрипальщикова
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