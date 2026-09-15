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Регион
Опубликовано 15 сентября, 15:26

Захарова: Россия на 100% ответит на высылку 10 дипломатов из Венгрии

Обложка © РИА Новости / Константин Михальчевский

Обложка © РИА Новости / Константин Михальчевский

Россия обязательно ответит на решение Венгрии выслать десять российских дипломатов, а параметры ответных мер сейчас согласовываются между ведомствами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на полях Международного фестиваля молодёжи.

«Я могу сказать 100%, что ответ будет дан. Я не могу сейчас сказать, какого конкретного параметра он коснётся, потому что это вопрос нашего межведомственного решения», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, решение Будапешта не несёт ничего конструктивного для российско-венгерских отношений. Однако после предпринятого Венгрией шага Москва должна будет принять ответные меры.

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8 сентября глава МИД Венгрии Анита Орбан объявила о высылке десяти сотрудников российской дипмиссии. По утверждению Будапешта, дипломаты занимались деятельностью, несовместимой с их статусом по Венской конвенции. Венгерская сторона объяснила решение защитой безопасности и суверенитета страны. Тогда Москва предупредила, что этот шаг не останется без ответа.

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Александра Вишнякова
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