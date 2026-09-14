«Не в интересах венгров»: Орбан раскритиковал объявление России угрозой
Орбан заявил о давлении Брюсселя на Венгрию из-за позиции по России
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Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что антироссийские заявления нынешних властей страны связаны с давлением со стороны Брюсселя и не отвечают интересам венгров.
В эфире телеканала HirTV политик раскритиковал решение нового правительства Петера Мадьяра впервые назвать Россию «угрозой» в документе для венгерской делегации на Генассамблее ООН.
«Нам не нужна общая внешняя политика в отношении России. Мы не хотим воевать с русскими. Идея объявить Россию страной, представляющей угрозу для Венгрии, при том что между нами существует система сотрудничества, — в чьих интересах? Совершенно очевидно, что не в интересах венгров», — заявил Орбан в эфире HirTV.
По его словам, за формулировкой о единой внешней политике Евросоюза фактически может скрываться отказ отдельных стран от самостоятельного курса. Политик отметил, что интересы государств Европы в отношении России могут различаться.
Ранее Life.ru писал, что Орбан объявил о начале «национального сопротивления» новому правительству страны во главе с Петером Мадьяром. Одним из главных направлений противостояния Орбан назвал вопрос суверенитета Венгрии. По его версии, правительство партии «Тиса» проводит политику в интересах Брюсселя и рискует усилить зависимость страны от иностранного капитала.
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