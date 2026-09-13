«Терпению конец»: Орбан объявил о возвращении в политическую борьбу против Мадьяра

Бывший премьер Венгрии Виктор Орбан объявил о начале «национального сопротивления» новому правительству страны во главе с Петером Мадьяром. Лидер «Фидес» заявил, что период ожидания после поражения на выборах закончился и его политическая сила возвращается к активной борьбе.

«Мы были терпеливы — возможно, даже больше, чем следовало. И мы были справедливы, учитывая то, как они себя вели, возможно, даже больше, чем следовало... Прошло пять месяцев. Этот этап завершён. Всё, этому конец. Так продолжаться не может. Настало время национального сопротивления», — заявил Орбан на традиционной встрече сторонников «Фидес» в Кётче.

Экс-премьер добавил, что «терпению» и «односторонним жестам» пришёл конец, призвав своих сторонников «поднять перчатку и бороться».

Одним из главных направлений противостояния Орбан назвал вопрос суверенитета Венгрии. По его версии, правительство партии «Тиса» проводит политику в интересах Брюсселя и рискует усилить зависимость страны от иностранного капитала.

«Колонизатора зовут Брюссель», — заявил политик. Орбан также утверждает, что новые власти могут передать иностранным владельцам активы в энергетике, банковском секторе и телекоммуникациях.

Орбан и его партия «Фидес» перешли в оппозицию после парламентских выборов в апреле 2026 года, завершивших 16-летний период его непрерывного пребывания во главе правительства. Премьер-министром стал лидер «Тисы» Петер Мадьяр.

Накануне встречи в Кётче Орбан опубликовал короткое обращение со словами «Я вернулся», фактически анонсировав новый этап своей политической деятельности.

Ранее сообщалось, что новое руководство Венгрии планирует снизить зависимость страны от российских энергоресурсов, однако не намерено полностью отказываться от поставок нефти и газа из России. Внешнеполитическое ведомство будет ориентироваться на закупки энергоносителей по максимально выгодным ценам.