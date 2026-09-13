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Регион
Опубликовано 13 сентября, 16:03

«Терпению конец»: Орбан объявил о возвращении в политическую борьбу против Мадьяра

Орбан объявил о «национальном сопротивлении» правительству Мадьяра

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Бывший премьер Венгрии Виктор Орбан объявил о начале «национального сопротивления» новому правительству страны во главе с Петером Мадьяром. Лидер «Фидес» заявил, что период ожидания после поражения на выборах закончился и его политическая сила возвращается к активной борьбе.

«Мы были терпеливы — возможно, даже больше, чем следовало. И мы были справедливы, учитывая то, как они себя вели, возможно, даже больше, чем следовало... Прошло пять месяцев. Этот этап завершён. Всё, этому конец. Так продолжаться не может. Настало время национального сопротивления», — заявил Орбан на традиционной встрече сторонников «Фидес» в Кётче.

Экс-премьер добавил, что «терпению» и «односторонним жестам» пришёл конец, призвав своих сторонников «поднять перчатку и бороться».

Одним из главных направлений противостояния Орбан назвал вопрос суверенитета Венгрии. По его версии, правительство партии «Тиса» проводит политику в интересах Брюсселя и рискует усилить зависимость страны от иностранного капитала.

«Колонизатора зовут Брюссель», — заявил политик. Орбан также утверждает, что новые власти могут передать иностранным владельцам активы в энергетике, банковском секторе и телекоммуникациях.

Орбан и его партия «Фидес» перешли в оппозицию после парламентских выборов в апреле 2026 года, завершивших 16-летний период его непрерывного пребывания во главе правительства. Премьер-министром стал лидер «Тисы» Петер Мадьяр.

Накануне встречи в Кётче Орбан опубликовал короткое обращение со словами «Я вернулся», фактически анонсировав новый этап своей политической деятельности.

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Ранее сообщалось, что новое руководство Венгрии планирует снизить зависимость страны от российских энергоресурсов, однако не намерено полностью отказываться от поставок нефти и газа из России. Внешнеполитическое ведомство будет ориентироваться на закупки энергоносителей по максимально выгодным ценам.

Главные решения лидеров, дипломатия и отношения между странами — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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