МИД Венгрии назвал высылку 10 российских дипломатов «частью стратегии»

Власти Венгрии заранее готовили решение о высылке десяти российских дипломатов и выбрали для него подходящий момент. Об этом заявил парламентский госсекретарь венгерского МИД Дьердь Велкей, комментируя один из самых резких шагов Будапешта в отношении Москвы за последние годы.

По словам Велкея, решение было принято в рамках «сознательной стратегии» после длительного и тщательного анализа. Раскрывать подробности дипломатического процесса госсекретарь отказался, отметив лишь, что венгерские власти продолжают следить за развитием ситуации.

«Нужно было правильно подготовиться, и теперь пришло время», — заявил Велкей в интервью Telex.

Венгрия объявила о высылке десяти сотрудников российского посольства 8 сентября. Глава МИД страны Анита Орбан заявила, что они якобы занимались деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом по Венской конвенции. При этом министр подчёркивала, что этот шаг не означает разрыва дипломатических отношений с Москвой.

Российская сторона отвергла претензии Будапешта. Посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов назвал решение необоснованным, а в Кремле предупредили, что оно не останется без ответа. 15 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что параметры ответных мер ещё согласовываются.