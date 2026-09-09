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Опубликовано 9 сентября, 11:11

Песков: Высылка дипломатов РФ негативно скажется на отношениях с Венгрией

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Решение Венгрии выслать десять российских дипломатов негативно отразится на отношениях Москвы и Будапешта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Отразятся они негативно, безусловно, это не может не иметь негативных последствий для всего комплекса наших двусторонних отношений», — сказал представитель Кремля, комментируя действия венгерской стороны.

При этом Москва намерена сохранить возможность для дальнейшего развития отношений с Будапештом. По словам Пескова, Россия заинтересована в продолжении двусторонних связей.

«Мы не являемся сторонниками нанесения какого-либо вреда такому, скажем так, ценному багажу и опыту наших двусторонних российско-венгерских отношений», — подчеркнул он.

Песков также заявил, что Россия сохраняет открытость для дальнейшего развития сотрудничества с Венгрией, несмотря на решение о высылке дипломатов.

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Напомним, Венгрия 9 сентября объявила о высылке десяти российских дипломатов, обвинив их в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом. Решение стало одним из наиболее заметных дипломатических осложнений между Москвой и Будапештом за последние годы. Российская сторона назвала действия Венгрии недружественными, в Кремле предупредили, что Москва ответит Будапешту.

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Александр Юнашев
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