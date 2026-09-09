Суд ЕС отклонил иск Венгрии по доходам от замороженных активов России

Суд общей юрисдикции ЕС отклонил иск Венгрии, которая пыталась оспорить направление доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине. При этом законность самого решения суд не рассматривал.

Причиной отказа стало отсутствие у судебных органов Евросоюза соответствующей юрисдикции. Суд указал, что распределение этих денег непосредственно связано с политическими и стратегическими решениями в рамках общей внешней политики и политики безопасности ЕС.

Венгрия пыталась оспорить решение комитета Европейского фонда мира от 21 июня 2024 года. Оно касалось направления первого транша доходов от замороженных российских активов на поддержку украинских вооружённых сил.

Будапешт утверждал, что при принятии решения были нарушены правила голосования, принцип равенства государств Евросоюза и принципы верховенства права.

В 2024 году Венгрия воздержалась при принятии решения ЕС о распределении доходов от российских активов. Впоследствии страну не допустили к голосованию по вопросу о направлении первого транша Украине. Именно эту процедуру венгерские власти и попытались оспорить.

Таким образом, суд не признал действия ЕС законными или незаконными по существу, а лишь постановил, что не уполномочен рассматривать этот спор.

У Венгрии остаётся возможность обжаловать решение в суде ЕС. На это отводится два месяца и десять дней.

После начала российской спецоперации на Украине в 2022 году страны ЕС и G7 заморозили около €260 млрд активов Центрального банка России, причём основная их часть — порядка €210 млрд — находится в Евросоюзе, преимущественно в бельгийском депозитарии Euroclear. Сами российские активы пока остаются заблокированными, однако ЕС решил использовать получаемые от них чрезвычайные доходы для поддержки Украины: первые такие средства начали перечислять Киеву в 2024 году, в том числе на военные нужды и восстановление страны. Москва считает заморозку и использование доходов от российских резервов незаконными и заявляла о возможных ответных мерах.

Ранее в ЕС придумали схему передачи замороженных активов России под новое управление. Таким образом европейцы рассчитывают уйти из-под бельгийской юрисдикции.