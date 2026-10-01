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Опубликовано 1 октября, 12:43

В МИД РФ вызвали временного поверенного в делах Венгрии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Временного поверенного в делах Венгрии Габора Гергича вызвали в МИД России после сентябрьской высылки российских дипломатов из Венгрии. Ему сообщили об ответных мерах Москвы.

Глава венгерской дипмиссии получил протест в связи с решением Будапешта от 8 сентября. Российская сторона назвала требование покинуть Венгрию группе сотрудников своих дипломатических представительств безосновательным и недружественным.

В ответ Россия высылает сотрудников Посольства Венгрии в Москве и генеральных консульств в Санкт-Петербурге и Казани. На выезд из страны им дали две недели.

О количестве венгерских дипломатов, которых затронет решение, в сообщении МИД РФ не говорится.

Ранее власти Венгрии объявили о высылке десяти сотрудников российских дипломатических представительств. Будапешт объяснил это подозрениями в деятельности, несовместимой с их дипломатическим статусом.

МИД Венгрии назвал высылку 10 российских дипломатов «частью стратегии»
МИД Венгрии назвал высылку 10 российских дипломатов «частью стратегии»

Венгерская сторона при этом заявляла, что не рассматривает высылку как прекращение дипломатических отношений и готова сохранять необходимый диалог с Россией. Российский посол Евгений Станиславов после решения Будапешта пообещал ответ Москвы.

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Никита Никонов
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