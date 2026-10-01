В МИД РФ вызвали временного поверенного в делах Венгрии

Временного поверенного в делах Венгрии Габора Гергича вызвали в МИД России после сентябрьской высылки российских дипломатов из Венгрии. Ему сообщили об ответных мерах Москвы.

Глава венгерской дипмиссии получил протест в связи с решением Будапешта от 8 сентября. Российская сторона назвала требование покинуть Венгрию группе сотрудников своих дипломатических представительств безосновательным и недружественным.

В ответ Россия высылает сотрудников Посольства Венгрии в Москве и генеральных консульств в Санкт-Петербурге и Казани. На выезд из страны им дали две недели.

О количестве венгерских дипломатов, которых затронет решение, в сообщении МИД РФ не говорится.

Ранее власти Венгрии объявили о высылке десяти сотрудников российских дипломатических представительств. Будапешт объяснил это подозрениями в деятельности, несовместимой с их дипломатическим статусом.

Венгерская сторона при этом заявляла, что не рассматривает высылку как прекращение дипломатических отношений и готова сохранять необходимый диалог с Россией. Российский посол Евгений Станиславов после решения Будапешта пообещал ответ Москвы.