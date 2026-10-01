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Регион
Опубликовано 1 октября, 12:44

МИД: Россия высылает группу венгерских дипломатов в ответ на шаг Будапешта

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Россия высылает группу сотрудников дипломатических представительств Венгрии в качестве ответной меры на действия Будапешта. Об этом сообщили в МИД РФ.

В российское внешнеполитическое ведомство вызвали временного поверенного в делах Венгрии Габора Гергича. Ему объявили о решении Москвы выслать сотрудников венгерского посольства, а также генеральных консульств в Санкт-Петербурге и Казани.

Число дипломатов, которые должны покинуть Россию, пока не называется.

Причиной для ответного шага стало решение Будапешта от 8 сентября выслать десять российских дипломатов. Венгерские власти заявили, что их деятельность якобы не соответствовала дипломатическому статусу.

Тогда глава МИД Венгрии Анита Орбан подчеркнула, что высылка не означает разрыва дипломатических отношений и Будапешт остаётся открытым для необходимого диалога с Москвой. Посол России в Венгрии Евгений Станиславов назвал решение беспрецедентной и необоснованной эскалацией и заявил, что Москва ответит на этот шаг.

МИД Венгрии назвал высылку 10 российских дипломатов «частью стратегии»
МИД Венгрии назвал высылку 10 российских дипломатов «частью стратегии»

На следующий день в Кремле также заявили, что действия Будапешта негативно отражаются на двусторонних отношениях, однако Россия по-прежнему заинтересована в их развитии.

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Никита Никонов
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