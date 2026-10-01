МИД: Россия высылает группу венгерских дипломатов в ответ на шаг Будапешта

Россия высылает группу сотрудников дипломатических представительств Венгрии в качестве ответной меры на действия Будапешта. Об этом сообщили в МИД РФ.

В российское внешнеполитическое ведомство вызвали временного поверенного в делах Венгрии Габора Гергича. Ему объявили о решении Москвы выслать сотрудников венгерского посольства, а также генеральных консульств в Санкт-Петербурге и Казани.

Число дипломатов, которые должны покинуть Россию, пока не называется.

Причиной для ответного шага стало решение Будапешта от 8 сентября выслать десять российских дипломатов. Венгерские власти заявили, что их деятельность якобы не соответствовала дипломатическому статусу.

Тогда глава МИД Венгрии Анита Орбан подчеркнула, что высылка не означает разрыва дипломатических отношений и Будапешт остаётся открытым для необходимого диалога с Москвой. Посол России в Венгрии Евгений Станиславов назвал решение беспрецедентной и необоснованной эскалацией и заявил, что Москва ответит на этот шаг.

На следующий день в Кремле также заявили, что действия Будапешта негативно отражаются на двусторонних отношениях, однако Россия по-прежнему заинтересована в их развитии.