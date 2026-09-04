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Опубликовано 4 сентября, 15:08

Венгрия отозвала из Москвы посла Норберта Конкоя и пока не назначила нового

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Венгрия отозвала своего посла в России Норберта Конкоя, однако нового главу дипломатической миссии пока не назначила. Сейчас посольством в Москве руководит временный поверенный в делах Габор Гергич.

Указ об освобождении Конкоя от должности был опубликован в правительственном вестнике Венгрии 31 июля вместе с кадровыми изменениями в ряде других дипломатических представительств страны. До назначения нового посла текущие вопросы работы дипмиссии будет координировать временный руководитель. При этом официального объявления о преемнике Конкоя пока не поступало.

Глава МИД Венгрии Орбан встретилась с послом России Станиславовым
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Венгрия проводит масштабные изменения в дипломатическом корпусе после вступления Петера Мадьяра в должность премьер-министра: Будапешт объявил об отзыве десятков послов, объяснив это обновлением внешнеполитической команды. Действия нового главы кабмина уже приводили к митингам.

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Андрей Бражников
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