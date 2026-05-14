Глава МИД Венгрии Орбан встретилась с послом России Станиславовым

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан провела встречу с послом России в Будапеште Евгением Станиславовым. Основной темой переговоров стала ситуация на Украине. Об этом глава внешнеполитического ведомства республики сообщила в видеообращении.

«Вчера я вызвала российского посла в Будапеште в министерство иностранных дел... Наша встреча только что закончилась», — сказала Орбан.

По её словам, в ходе беседы она также обозначила позицию новых венгерских властей по украинскому конфликту. Другие детали встречи не уточняются.