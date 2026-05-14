14 мая, 15:54

Глава МИД Венгрии Орбан встретилась с послом России Станиславовым

Анита Орбан. Обложка © ТАСС / Tamas Purger / ЕРА

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан провела встречу с послом России в Будапеште Евгением Станиславовым. Основной темой переговоров стала ситуация на Украине. Об этом глава внешнеполитического ведомства республики сообщила в видеообращении.

«Вчера я вызвала российского посла в Будапеште в министерство иностранных дел... Наша встреча только что закончилась», — сказала Орбан.

По её словам, в ходе беседы она также обозначила позицию новых венгерских властей по украинскому конфликту. Другие детали встречи не уточняются.

Орбан заявила, что новые власти Венгрии не пошлют военных на Украину
Ранее сообщалось, что развитие открытого и взаимовыгодного диалога с Россией станет одним из направлений внешней политики Венгрии, заявила министр иностранных дел Анита Орбан, выдвинутая новым премьер-министром Петером Мадьяром. По её словам, Россия сохраняет статус важного партнёра для Европы благодаря своей региональной роли, однако взаимодействие не должно строиться на односторонней зависимости одной из сторон, а целью должно стать формирование прозрачной системы отношений между двумя суверенными государствами.

Анастасия Никонорова
