Глава МИД Венгрии Орбан встретилась с послом России Станиславовым
Анита Орбан. Обложка © ТАСС / Tamas Purger / ЕРА
Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан провела встречу с послом России в Будапеште Евгением Станиславовым. Основной темой переговоров стала ситуация на Украине. Об этом глава внешнеполитического ведомства республики сообщила в видеообращении.
«Вчера я вызвала российского посла в Будапеште в министерство иностранных дел... Наша встреча только что закончилась», — сказала Орбан.
По её словам, в ходе беседы она также обозначила позицию новых венгерских властей по украинскому конфликту. Другие детали встречи не уточняются.
Ранее сообщалось, что развитие открытого и взаимовыгодного диалога с Россией станет одним из направлений внешней политики Венгрии, заявила министр иностранных дел Анита Орбан, выдвинутая новым премьер-министром Петером Мадьяром. По её словам, Россия сохраняет статус важного партнёра для Европы благодаря своей региональной роли, однако взаимодействие не должно строиться на односторонней зависимости одной из сторон, а целью должно стать формирование прозрачной системы отношений между двумя суверенными государствами.
