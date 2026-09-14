Австрия отказала вице-президенту Ирана во въезде на конференцию МАГАТЭ

Власти Австрии отказали главе Организации по атомной энергии Ирана и вице-президенту страны Мохаммаду Эслами во въезде для участия в генеральной конференции Международного агентства атомной энергии из-за давления со стороны Вашингтона. Об этом передаёт Bloomberg, ссылаясь на неназванного американского чиновника.

Эслами планировал выступить на конференции 14 сентября. Иранские государственные СМИ ранее сообщили, что он уже вылетел из Тегерана в Вену для участия во встрече.

«Отказ предоставить Эслами запрошенное ООН освобождение от санкционных ограничений, которое позволило бы ему въехать в Австрию, последовал после призывов со стороны США, сообщил чиновник, пожелавший остаться неназванным», — говорится в публикации.

Ситуация развивается на фоне нового обострения отношений Тегерана с МАГАТЭ. Ранее Life.ru писал о резкой реакции МИД Ирана на резолюцию агентства по иранской ядерной программе. В Тегеране обвинили руководство МАГАТЭ в политизации работы организации.