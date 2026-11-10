Власти Нижней Австрии требуют вернуть переплаты по базовой помощи Grundversorgung, которую получали украинские пенсионеры. Речь о случаях, когда при расчёте выплат не учли пенсию с Украины. По предварительной оценке, которую в октябре приводила Kronen Zeitung, сумма возможных требований составляла не менее 445 тысяч евро.

Земельный административный суд Нижней Австрии 28 сентября подтвердил, что украинская пенсия учитывается как доход при назначении базовой помощи. Если о таком доходе стало известно после назначения выплат, власти земли могут потребовать вернуть переплату.

В одном из дел суд снизил сумму возврата с 6 866,81 до 5 936,81 евро. При пересчёте учли пенсию заявительницы и часть пособия по уходу за её супругом.

Закон Нижней Австрии позволяет полностью или частично отказаться от взыскания, если возврат поставит человека в тяжёлое материальное положение. Союз украинских организаций в Австрии призвал власти рассматривать такие случаи индивидуально и разрешать посильную рассрочку.

Ранее оппозиционная Австрийская партия свободы (АПС) потребовала от властей страны объяснить обстоятельства транзита 200 кг специального груза украинских спецслужб через австрийскую территорию. Перевозка прошла без таможенного оформления и проверки безопасности.