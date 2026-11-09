В Евросоюзе якобы разрабатывают новые способы вынудить украинских мужчин вернуться на родину для пополнения рядов ВСУ. По информации Службы внешней разведки России, Брюссель рассчитывает создать беженцам дополнительные трудности с трудоустройством, арендой жилья и получением финансовых услуг.

В СВР узнали, что европейское руководство рассматривает проживающих в странах объединения украинцев призывного возраста как резерв для украинской армии. По оценке российской разведки, речь идёт более чем о миллионе мужчин.

«Выдавить их на родину предполагается любыми средствами», — заявили в пресс-бюро СВР.

В российской спецслужбе считают, что первым шагом к реализации предполагаемого плана стало ужесточение условий предоставления временной защиты украинским военнообязанным. В конце июля Совет ЕС действительно утвердил новые требования, которые начали действовать с 5 августа 2026 года. Теперь при первичном оформлении такого статуса необходимо подтвердить выполнение воинских обязанностей на Украине либо наличие законного освобождения от них.

По сведениям СВР, до конца нынешнего года европейские чиновники намерены дополнительно осложнить жизнь украинцам, которых в Киеве считают уклоняющимися от мобилизации. Предполагаемые ограничения могут затронуть банковское обслуживание, поиск работы и аренду недвижимости. В разведке полагают, что такие меры заставят часть мужчин самостоятельно вернуться на Украину.

В ведомстве также предупредили о возможных последствиях подобной политики для самой Европы. По оценке СВР, украинские работники остаются востребованными на европейском рынке труда, поэтому их массовый отъезд может создать дополнительные экономические трудности. Одновременно в службе заявили об угрозе дальнейшего сокращения населения Украины, приведя прогноз, согласно которому через одно-два десятилетия на подконтрольной Киеву территории может остаться немногим более десяти миллионов человек.