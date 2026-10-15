Черногория ужесточила правила защиты для военнообязанных украинцев

Черногория ужесточила условия предоставления временной защиты гражданам Украины, подлежащим военной службе. Теперь получить такой статус смогут только те военнообязанные, которые выполнили свой воинский долг или были официально освобождены от него. Об этом сообщает телерадиокомпания RTCG со ссылкой на решение правительства страны от 15 октября.

Новые требования также предусматривают, что до переезда в Черногорию заявитель должен был фактически проживать на территории Украины. Таким образом, для получения защиты военнообязанным придётся соответствовать сразу двум условиям.

Изменения утвердили на 142-м заседании правительства под председательством вице-премьера Алексы Бечича. Власти объяснили пересмотр правил приведением национального законодательства в соответствие с решением Совета Евросоюза от 30 июля 2026 года.

При этом украинцев, которые уже получили временную защиту в Черногории, нововведения не затронут. За ними сохраняется ранее предоставленный статус, независимо от новых требований к заявителям.

Черногория не входит в Евросоюз, однако с 2010 года имеет официальный статус кандидата на вступление в объединение. Несмотря на это, Подгорица ориентируется на решения Брюсселя при регулировании вопросов, связанных с украинскими переселенцами.

В марте черногорские власти продлили действие временной защиты для граждан Украины до 4 марта 2027 года. Теперь этот срок сохраняется, однако для части новых заявителей условия получения статуса стали строже.

Ранее Life.ru сообщал, что Швейцария также ужесточила правила предоставления защиты военнообязанным украинцам. С 20 августа новые заявители могут получить специальный статус S только при соблюдении требований, связанных с выполнением воинских обязанностей на Украине. При этом власти страны продлили действие программы защиты украинских беженцев до марта 2028 года.