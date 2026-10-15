ETV: Британская MI6 помогла задержать основателя «Рыбаря» в Черногории

Британская разведка MI6 могла сыграть ключевую роль в задержании основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука и его команды в Черногории. Информацию о передвижениях россиян местным спецслужбам передали именно британцы, сообщает Portal ETV со ссылкой на источники в черногорских и зарубежных разведывательных структурах.

По данным издания, сотрудники MI6 начали отслеживать Звинчука и его спутников 2 октября, когда группа прибыла в Сараево. В поле зрения британской разведки находились также супруга основателя «Рыбаря» Валерия и ещё трое российских граждан.

В дальнейшем спецслужба контролировала перемещения россиян по территории Боснии и Герцеговины. Под наблюдением, как утверждают журналисты, оказался и их въезд в Черногорию 7 октября.

При этом черногорское Агентство национальной безопасности (АНБ) самостоятельно за группой не следило. Сведения о россиянах ведомство получило от британских коллег, утверждают источники портала.

Более того, до поступления информации из Лондона местная спецслужба, по данным ETV, даже не знала о действующих в отношении Звинчука санкционных ограничениях Евросоюза.

Напомним, утром 9 октября силовики задержали Звинчука, его супругу и коллег в черногорском Рисане. Они изъяли личные вещи и профессиональное оборудование, в том числе арендованную технику. Через восемь часов власти Черногории признали Звинчука угрозой национальной безопасности и приняли решение о его депортации. Российское посольство потребовало вернуть изъятое имущество. Позднее основатель «Рыбаря» сообщил, что его и коллег отпустили.