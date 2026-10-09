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Регион
Опубликовано 9 октября, 19:39

Задержанного в Черногории Звинчука отпустили, он ждёт вылета

Захарова: Основателя «Рыбаря» Звинчука и его коллег отпустили в Черногории

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Основателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и задержанных вместе с ним коллег отпустили в Черногории. Сейчас россияне находятся в аэропорту и ожидают вылета из страны. Об этом РИА «Новости» сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

»Группу отпустили, они находятся в аэропорту в ожидании вылета. Дипломаты оказывают содействие», — сказала она.

Ранее власти Черногории приняли решение о выдворении Звинчука, его супруги Валерии и троих коллег — Сергея Белоуса, Павла Лекаторчука и Киры Дорошенко. Им аннулировали разрешения на проживание и предписали покинуть территорию страны.

Звинчука и членов его команды задержали 9 октября в городе Рисан. Черногорские власти заявили, что их пребывание представляет угрозу национальной и внутренней безопасности страны.

После задержания Посольство России потребовало от властей Черногории объяснить его причины и обеспечить консульский доступ к россиянам.

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Ранее «Рыбарь» отметил оперативную реакцию России на задержание Звинчука. Проект также повторил свою позицию: Звинчук и сопровождавшие его россияне находились в Черногории официально и не нарушали местного законодательства.

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Никита Никонов
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