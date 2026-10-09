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Регион
Опубликовано 9 октября, 18:41

«Рыбарь» отметил оперативную реакцию России на задержание Звинчука

Обложка © VK / rybar_force

Обложка © VK / rybar_force

Российские государственные структуры оперативно отреагировали на задержание Михаила Звинчука и его спутников в Черногории, однако говорить о завершении ситуации пока рано. Об этом заявили в Telegram-канале проекта «Рыбарь».

«Бежать впереди паровоза и говорить о финале истории пока преждевременно. И всё же вновь отметим оперативную реакцию государственных структур в условиях, когда у граждан России за рубежом возникли проблемы», — говорится в сообщении.

В проекте также повторили свою позицию: Звинчук и сопровождавшие его россияне находились в Черногории официально и не нарушали местного законодательства.

«Так что ждём уже окончательного разрешения ситуации», — добавили авторы канала.

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Звинчука задержали утром 9 октября в городе Рисан вместе с супругой и тремя соратниками. В «Рыбаре» заявили, что все россияне находились в стране легально. В их планах была съёмка Цетинского монастыря, на которую заранее подали официальный запрос. Российское посольство начало выяснять обстоятельства произошедшего, а к вечеру стало известно, что ласти Черногории решили выдворить Звинчука и его спутников из страны. В МВД республики заявили, что их признали угрозой национальной безопасности.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, почему в Черногории задержали основателя «Рыбаря» Михаила Звинчука, какие версии обсуждаются и что известно о его дальнейшей судьбе.

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Александра Вишнякова
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