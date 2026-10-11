Звинчук: Решающую роль в возвращении команды «Рыбаря» сыграла Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сыграла важную роль в возвращении на родину участников проекта «Рыбарь», задержанных в Черногории. Она руководила взаимодействием российских дипломатических представительств сразу в двух балканских государствах. Об этом журналистам рассказал основатель проекта Михаил Звинчук.

Инцидент произошёл 9 октября в черногорском городе Рисан. Местные силовики задержали Звинчука, его супругу Валерию и ещё троих сотрудников команды. По оценке руководителя «Рыбаря», Захарова стала одной из ключевых фигур в урегулировании ситуации.

«Более того, она координировала работу посольств и в Черногории, и в Сербии», — подчеркнул он.

Звинчук также отметил, что сотрудники российских дипмиссий оказывали участникам проекта содействие на протяжении всего пути домой.

Ранее Life.ru сообщал о возвращении Звинчука и его коллег в Россию после принудительной высылки из Черногории. Во время задержания у россиян забрали личные вещи и профессиональное съёмочное оборудование, включая арендованную аппаратуру. Российское посольство потребовало вернуть конфискованное имущество.